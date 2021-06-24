Зеленский назвал минские соглашения «еле живыми»

Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский назвал минские договоренности «еле живыми» и выразил надежду на то, что его будущие встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом помогут активизировать процесс.

Зеленский заявил также, что администрации российского и украинского президентов в настоящее время обсуждают возможные сроки и место будущей встречи глав двух государств.

- Минские соглашения изначально были еле живым документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с Джо Байденом и Владимиром Путиным, - сказал он в интервью на телеканале «1+1».

Президент Украины сказал также, что в случае, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, то на референдум будет вынесен вопрос о разрыве связей с данным регионом.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты по подготовке возможной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что данный процесс «идет непросто» и никаких точных сроков пока что нет.