Bloomberg: Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

Лидеры ЕС отклонили предложение на саммите в Брюсселе обсудили инициативу канцлера ФРГ и президента Франции Фото: REUTERS

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили предложение пригласить президента России Владимира Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества и отклонили эту идею. Об этом в ночь на пятницу, 25 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС заявил журналистам, что на саммите в Брюсселе будут рассматриваться инициативы государств – членов Европейского Союза по выстраиванию дальнейших отношений с Россией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально провести общую встречу лидеров ЕС с главой российского государства предложила канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал ее инициативу. Однако, по данным СМИ, идея вызвала «нарекания со стороны некоторых стран Европы», потому что была обнародована накануне саммита.