Меркель: Лидерам ЕС не удалось договориться о срочном саммите с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила журналистам, что лидерам Евросоюза не удалось прийти к единому мнению по поводу ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества, передает агентство Reuters.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня форума в Брюсселе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее дипломатический источник агентства Bloomberg рассказал, что лидеры ЕС отклонили предложение канцлера ФРГ. До этого сообщалось, что идею Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, по данным СМИ, эта инициатива вызвала «нарекания со стороны некоторых стран Европы», потому что была обнародована накануне саммита.