Жертвами пожара в школе боевых искусств в Китае стали 18 человек

Пострадали 16 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в пятницу, 25 июня, в китайском городе Шанцю центральной провинции Хэнань вспыхнул крупный пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 18 человек, еще как минимум 16 пострадали, передает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло во время утренней тренировки в городской школе боевых искусств. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно, работы на месте пожара продолжаются. Людей с ожогами развозят по ближайшим больницам бригады «Скорой помощи». Причины пожара предстоит выяснить специальной комиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, десять дней назад в Китае произошла другая трагедия: на крупном продуктовом рынке, расположенном в одном из жилых комплексов города Шиянь в провинции Хубэй, взорвался газ, в результате погибли 11 человек, пострадали 144.