В ВОЗ сообщили, что штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса

ВОЗ сообщила, что штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщил, что штамм "дельта" в два раза заразнее изначального варианта коронавирусной инфекции, поэтому может стать доминантным в мире.

Специалист заметила, что штамм изначально обнаружили в Индии. Теперь же он присутствует более чем в 85 странах.

- Главное преимущество этого штамма — он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус. <…> Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжелого протекания болезни, - сказала она.

Ранее индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс". Смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая. О том, что стало причиной ее смерти стало известно только после проведения ряда анализов. Погибшая, как выяснилось, не была привита от коронавируса.