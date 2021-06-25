Иммунолог рассказал по каким критериям надо выбирать вакцину от коронавируса

В России в массовый оборот поступили три официально зарегистрированные вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты в эфире программы «Передача данных» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) сравнили сильные и слабые стороны трех российских вакцин против коронавируса. В частности, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков рассказал, по каким критериям надо выбирать препарат для прививки. Однако при этом он отметил, что для разных групп граждан существуют специальные показания.

«Всех интересует эффективность – это первое. Я согласен с Евгением Юрьевичем Тимаковым, что по эффективности сейчас, конечно, лидирует вакцина «Спутник V». «ЭпиВакКорона» дает иммунитет специфический. Он специфический в том смысле, что те антитела, которые образуются в результате этой вакцинации примерно у 70% вакцинированных людей (а у остальных их просто нет), они должны выявляться специальной тест-системой. Почему? Потому что они отличаются от тех антител, которые образуются в результате вакцинации «Спутником V», «КовиВаком» и при естественном заболевании. И нет прямых доказательств того, что эти антитела являются вируснейтрализующими, то есть, строго говоря, защищают нас от инфекции. Это не значит, что она неэффективна, просто пока у нас недостаточно данных о том, как она работает», - пояснил специалист.

Он добавил, что «КовиВак» – это более слабая вакцина, проблема которой, по его словам, не столько в эффективности (скорее всего, там все в порядке), сколько «в том, что у нас нет ни одной научной публикации по клиническим исследованиям этой вакцины, поэтому специалистам приходится делать выводы по пресс-релизам, «а это, как говорится, дело неблагодарное».

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