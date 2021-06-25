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В мире25 июня 2021 7:37

27 стран ЕС призвали Борреля проработать варианты санкций против России

В Евросоюзе считают необходимым подготовитьтся к любой "вредоносной деятельности" РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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27 стран Евросоюза призвали Жозеп Борреля проработать варианты санкций против России

27 стран Евросоюза призвали Жозеп Борреля проработать варианты санкций против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы 27 стран Евросоюза призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля проработать варианты санкций против России.

- Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля) представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические, - говорится в заявление после первого дня саммита Евросоюза.

В ЕС призвали Россию выполнять минские соглашения, а также заявили о готовности помогать правозащитным организациям и независимым СМИ в РФ.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Москва не надеется на улучшение отношений с Брюсселем, поскольку Евросоюз вряд ли пойдет на это. Как сказал постпред на Московской конференции по международной безопасности, ситуация в сфере европейской безопасности продолжает находиться в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что политика Запада не внушает доверия.