Постпред России при ЕС: Москва не надеется на улучшение отношений с Брюсселем

Россия не рассчитывает, что ЕС пойдет на улучшение отношений с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не надеется на улучшение отношений с Брюсселем, поскольку Евросоюз вряд ли пойдет на это, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Как сказал постпред на Московской конференции по международной безопасности, ситуация в сфере европейской безопасности продолжает находиться в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что политика Запада не внушает доверия.

«Рассчитывать, что наши западные партнеры пойдут на реальные совместные шаги…на основе равноправия, взаимного уважения, принципов неделимости, безопасности не приходится», – отметил дипломат.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС создать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов. При этом она считает важным сформировать механизмы для реакции на «провокации» Москвы.

Тем временем ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Брюссель сам уничтожил отношения России с ЕС.