Соцсеть Instagram начал тестировать функцию публикации постов с компьютера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Instagram начала тестировать возможность публикации постов с компьютера. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Facebook.

- Мы знаем, что многие заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы улучшить этот процесс, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер, — рассказала Кристин Пай.

Instagram был основан в 2010 году и все это время не имел функции публикации постов с персонального компьютера. Однако в социальной сети заметили, что люди все чаще стали пользоваться сторонними сервисами, дающими такую возможность.

Напомним, с 23 июня 2021 российским пользователям Instagram стали доступны функции создания коротких видеороликов и добавления музыки в Stories в социальной сети Facebook. Как рассказали журналистам в компании Facebook, короткие развлекательные видео можно будет создавать во вкладке Reels – аналога китайского TikTok. Пользователей также ждут новые музыкальные стикеры.