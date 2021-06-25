Романа Протасевича отправили под домашний арест Фото: кадр из видео

Задержанного в Минске создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщил отец блогера Дмитрий Протасевич.

Отец Протасевича отметил, что не имеет никаких сведений о состоянии блогера ни от адвокатов, ни от властей, передает BBC.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели…Если изменили меру пресечения, это улучшение бытовых условий», – сказал Протасевич-старший.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая 2021, летевшего из Афин в Вильнюс. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков».

Вместе с ним была задержана и россиянка Софья Сапега. Сегодня её родители сообщили, что она также была переведена под домашний арест.