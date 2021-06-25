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Политика25 июня 2021 10:46

МИД РФ: Вашингтон не начал выдавать визы российским дипломатам

Американская сторона не готова менять свое мнение в этом вопросе даже после саммита в Женеве, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков.
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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МИД РФ сообщил, что США продолжат невыдачу виз российским дипломатам

МИД РФ сообщил, что США продолжат невыдачу виз российским дипломатам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты Америки пока не готовы менять "деструктивную" практику невыдачи виз российским дипломатам.

- Американцы не готовы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита (в Женеве), и фиксацию ее важности в ходе саммита, ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, отправляющемуся туда на работу. Соответственно, у нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам, — сказал Рябков.

Ранее российское министерство иностранных дел предупредило россиян о высокой опасности произвольных задержаний и арестов в США и странах, имеющих с Вашингтоном соглашения о выдаче. Ведомство рекомендовало жителям государства тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж.