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Политика25 июня 2021 12:04

Страны Евросоюза решили продлить экономические санкции против России

В ЕС не увидели прогресса в реализации Минских соглашений
Абдулла ШАКИРОВ
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Страны Евросоюза решили продлить экономические санкции против России.

Страны Евросоюза решили продлить экономические санкции против России.

Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе решили продлить экономические санкции против России сроком на полгода, рассказал источник в делегации одной из стран в Евросовете.

На саммите был затронут вопрос выполнения Минских соглашений, и все участники констатировали отсутствие прогресса в их реализации и нарастание напряженности на границе Украины и России. В связи с этим было решено продлить санкции еще на шесть месяцев, передает ТАСС.

«Никто не выступил против продления санкций», – сообщил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, главы 27 стран ЕС призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля проработать варианты санкций против России.

В ЕС призвали Россию выполнять Минские соглашения, а также заявили о готовности помогать правозащитным организациям и независимым СМИ в РФ.