В России выявлено 20 393 случая заражения коронавирусом 25 июня 2021 года

В России выявлено 20 393 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 20 393 случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировали 5 409 088 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20 393 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3120 (15,3%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего случаев выявил в Москве — 7 916. На втором месте идет Московская область (2 436). На третьем месте Санкт-Петербург — 1 194 случая.

Также за прошедшие сутки выписали 14 024 пациентов. Жертвой вируса стал 601 россиянин.

Ранее профессор Николай Малышев сообщил, что наибольшую опасность для инфицирования коронавирусом представляет общественный транспорт. Для того, чтобы подхватить COVID-19 в метро или в маршрутке, достаточно зайти туда без средств индивидуальной защиты. Поскольку в общественном транспорте пассажиры стоят очень близко друг к другу, обмен вирусом происходит постоянно, пояснил инфекционист на пресс-конференции, посвященной оценке текущей ситуации в России.