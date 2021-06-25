Инфекционист назвал общественный транспорт самым опасным местом для заражения коронавирусом Фото: пресс-служба администрации города Воронежа

Наибольшую опасность для инфицирования коронавирусом представляет общественный транспорт, сообщил бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев.

Для того, чтобы подхватить COVID-19 в метро или в маршрутке, достаточно зайти туда без средств индивидуальной защиты. Поскольку в общественном транспорте пассажиры стоят очень близко друг к другу, обмен вирусом происходит постоянно, пояснил инфекционист а пресс-конференции, посвященной оценке текущей ситуации в России.

«У многих маски болтаются на шее или натянуты на подбородок. При этом народ стоит нос к носу, особенно на входах в метро, в наземном транспорте», – отмечает профессор.

Первое место Москвы по заболеваемости коронавирусом неудивительно, так как она самый густонаселенный город России, говорит Малышев. Он считает, что введенный властями столицы ограничения позволят в какой-то мере обезопасить население, а «бесковидные» зоны в заведениях общепита хоть как-то поддержит работу ресторанов. В противном случае пришлось бы вводить локдаун, добавил эксперт.

Напомним, с 28 июня 2021 власти Москвы вводят новые ограничения на посещение заведений общественного питания. Согласно новым правила, с понедельника посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней. В заведениях общепита будут пускать при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.

Кроме того, в Москве с 22 июня 2021 года временно запретили массовые мероприятия с присутствием более 500 человек.

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