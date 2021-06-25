Как получить QR-код для ресторанов в Москве без интернета, рассказали власти. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

С 28 июня текущего года в российской столице действовать QR-коды, которые необходимо будет предъявить в кафе, ресторанах и на массовых мероприятиях с численностью не более 500 человек. Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказали, как получить QR-код для ресторанов в Москве без интернета и смартфона.

Получить QR-код для посещения заведений общепита в городе могут люди, которые прошли вакцинацию от коронавируса вторым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом, переболевшие инфекцией, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, а также имеющие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом для всех заведений используется один QR-код.

- Получить код могут люди, у которых нет смартфона, интернета или просто не умеющие пользоваться сервисами. Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате медицинского учреждения, - говорится в сообщении.

Сообщается также, что если житель Москвы не прикреплен ни к одной из столичных поликлиник, то он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru, используя зону электронных услуг в любом из центров госуслуг столицы. Сотрудники таких центров помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать.