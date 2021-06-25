Украина возьмет кредит на 350 млн долларов у Всемирного банка

Всемирный банк выдаст Украине кредит на 350 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Всемирный банк договорились о предоставлении стране кредита в размере 350 миллионов долларов.

- Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов, — написал он у себя в Telegram.

На эти деньги Киев "сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок".

В марте 2019 года крупнейший банк Германии Deutsche Bank согласился выделить кредит правительству Украины в размере 529 миллионов евро. Деньги выделялись под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг".