Песков назвал нелогичной и пагубной позицию Прибалтики и Польши, размещающих у себя силы НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позиция Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и заявляют об «угрозах» со стороны России, является нелогичной и пагубной. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Эти страны делают все возможное, чтобы заиметь на своей территории как можно больше военных НАТО и сил других стран, например, Соединенных Штатов. Так возникает замкнутый круг. Эти государства говорят об опасности, при этом размещают у себя иностранных военных и, таким образом, подвергая себя еще большей опасности. Они еще отказываются от диалога. Такая позиция является нелогичной и пагубной с точки зрения перспектив на будущее, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны НАТО отказываются идти на контакты с российской стороной по линии военных представителей.