Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса из-за мутаций Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорость распространения коронавирусной инфекции на территории России и во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с эпидемией глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в РФ остается непростой, поэтому в настоящее время особенно важно поддержать систему здравоохранения.

- Распространения коронавирусной инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления и распространения новых мутаций заболевания, - отметил Михаил Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России медики выявили 20 393 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии на территории страны зафиксировано 5 409 088 инфицированных.