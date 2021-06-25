Минздрав РФ снял противопоказания для применения вакцины «Спутник V» для беременных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство здравоохранения сняло противопоказания для применения вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для беременных. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- С учетом положительных результатов доклинических испытаний безопасности российской вакцины, а также накопленной информации по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде данного препарата, эксперты решили снять противопоказания для применения вакцины «Спутник V» для беременных, - отметил министр.

Глава Минздрава России добавил, что также открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава центра имени Гамалеи, ученые которого разработали вакцину, Александр Гинцбург сообщил, что беременные жительницы России, вероятнее всего, смогут начать прививаться от коронавируса уже со следующей недели.