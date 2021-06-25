Попова: еще восемь регионов РФ введут обязательную вакцинацию с 28 июня 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще восемь российских регионов введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции на своей территории с понедельника. В настоящее время обязательные прививки введены в десяти субъектах государства. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила также, что распространение индийского штамма коронавируса зафиксировано в 90 странах мира. При этом не более 0,5 процента пациентов с коронавирусом обращаются за медицинской помощью.

- У нас в стране в настоящее время основные направления - иммунизация, ограничительные меры и ответственность каждого гражданина за свое здоровье. Это залог того, что вы не пострадаете, - подчеркнула Анна Попова.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что охват тестированием на наличие коронавирусной инфекции остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.

Как писал сайт kp.ru, по информации министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в стране от коронавируса первым компонентом вакцины привились уже более 21 миллиона человек.