Михаил Мурашко сообщил о росте числа заражений COVID-19 среди россиян 26–40 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что россияне в возрасте от 26 до 40 лет стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией.

- Если в первую волну и вторую волну мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60, это были доминирующие группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет, — сообщил министр.

Он добавил, что сейчас по всей стране развернуто 173 тысячи койко-мест для больных инфекцией. При этом в стационарных условиях лечатся только 138 тысяч россиян. 12% из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что еще восемь российских регионов введут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции на своей территории с понедельника. В настоящее время обязательные прививки введены в десяти субъектах государства. Главный санитарный врач страны отметила также, что распространение индийского штамма коронавируса зафиксировано в 90 странах мира.