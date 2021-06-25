Мурашко: всего 0,5% привитых россиян заразились коронавирусом

Михаил Мурашко сообщил, что только 0,5% привитых россиян заразились коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что только 0,5% привитых заразились коронавирусом после вакцинации.

- По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины, — сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мурашко подчеркнул, что "даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче".

До этого Мурашко сообщил, что россияне в возрасте от 26 до 40 лет стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Он добавил, что сейчас по всей стране развернуто 173 тысячи койко-мест для больных инфекцией. При этом в стационарных условиях лечатся только 138 тысяч россиян. 12% из них находятся в тяжелом состоянии.