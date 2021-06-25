СК Белоруссии: Протасевич и Сапега дают признательные показания

Протасевич и Сапега дают признательные показания, сообщил СК Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанные в Минске создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка София Сапега дают признательные показания, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

Обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В нем они обязались содействовать предварительному следствию, рассказать о соучастниках и «сделать все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями», сказано в Telegram-канале ведомства.

Как говорится в сообщении, рассмотрев ходатайство, следствие посчитало возможным отправить Протасевича и Сапегу под домашний арест.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая 2021, летевшего из Афин в Вильнюс. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Блогер переведен под домашний арест, о чем сообщил его отец.

Вместе с ним была задержана и россиянка Софья Сапега. Сегодня ее родители сообщили, что она также была переведена под домашний арест.