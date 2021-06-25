Число пропавших без вести после обрушения многоэтажки во Флориде возросло до 159. Фото: полиция Майами.

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде увеличилось до четырех, судьба 159 человек остается неизвестной. Об этом заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся онлайн.

"Мы получили информацию о судьбе 120 человек, с которыми все в порядке, но, к сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159", - сказала она.

Глава округа отметила, что спасательная операция продолжается. Спасатели используют легкую технику для разбора завалов.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники в местной администрации информировала о трех жертвах, а официальные данные свидетельствовали об одном погибшем. До 99 человек числились пропавшими.

Как сообщал сайт KP.ru, 12-этажное строение обрушилось в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд, штат Флорида, 24 июня 2021. На месте происшествия работают свыше 80 бригад пожарно-спасательной службы и сотрудники полиции.