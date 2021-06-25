"КовиВак" центра Чумакова снова доступен поликлиниках Москвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина "КовиВак" снова стала доступна в поликлиниках Москвы. Об этом сказано на сайте мэра и правительства столицы.

"Ковивак" доступна в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник, нужно записываться заранее", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте отображалась информация, что вакцина закончилась.

Замдиректор по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов назвал ранее главное отличие «КовиВака» от уже существующих антиковидных прививок "Спутник V" центра Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра Вектор Роспотребнадзора. По словам Чернова, в них используются фрагменты белков коронавируса либо его генетического материала. Вакцина "КовиВак" же включает целые вирусные инактивированные частицы. Другими словами, мертвые частицы вируса, не способные нанести организму человека вред. Но при этом они помогают выработать к инфекции устойчивый иммунитет.