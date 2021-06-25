Министр экономики ФРГ назвал продуктивными переговоры с США по «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

Министр экономики Германии заявил, что провел продуктивные переговоры с министром экономики Соединенных Штатов по газопроводу «Северный поток – 2». Он отметил, что планирует новые контакты с американской стороной по вопросу данного проекта в ближайшее время с целью разрешить спор к августу. Об этом в пятницу, 25 июня, пишет агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен объяснил, что США приостановили санкции в отношении проекта «Северный поток – 2», поскольку к моменту прихода к власти администрации Джозефа Байдена строительство трубопровода было почти полностью закончено.