Блинкен объяснил заморозку санкций против «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты приостановили санкции в отношении проекта «Северный поток – 2», так как к моменту прихода к власти администрации Джо Байдена газопровод был почти полностью построен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Der Spiegel.

Глава Госдепартамента признал завершение проекта «Северный поток – 2» свершившимся фактом. В этой связи, отметил он, Вашингтону не оставалось другого выбора, кроме как «наилучшим образом использовать ту плохую ситуацию, которая нам досталась».

В начале июня 2021 года Блинкен заявил, что США считают завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом», поэтому в настоящее время ведут с властями Германии переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта российской стороной природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

Как писал сайт KPru, ранее госсекретарь США назвал газопровод «геополитический проектом» Москвы, который потенциально угрожает Украине и другим странам. По его словам, целью переговоров Вашингтона с Берлином является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Киева.

Напомним, Вашингтон отказался от санкций против оператора «Северного потока–2» в пользу национальных интересов США.