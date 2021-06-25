Неизвестный с ножом напал на прохожих в немецком Вюрцбурге Фото: REUTERS

В Германии неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел в городе Вюрцбурге произошла на площади Барбароссаплац в пятницу, 25 июня, сообщается издание Main Post со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что несколько человек в результате этого нападения получили ножевые ранения, в местных средствами массовой информации появляются сообщения о погибших. Так, издание Bild пишет, что, по предварительным данным, погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника, предполагается, что он был один. Центр города в настоящее время оцеплен. О возможной связи инцидента с терроризмом пока что не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, накануне в коммуне Рамбуйе региона Париже гражданин Туниса напал с ножом на сотрудницу местных правоохранительных органов. В результате нападения женщина скончалась на месте.