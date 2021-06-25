Роспотребнадзор проверяет сообщения о появлении штамма "дельта плюс" в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор проверяет сообщения, ранее появившиеся в СМИ, о первом случае заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс" в России.

"Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее издание Фонтанка.ру сообщило со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко, что в России появился новый штамм коронавируса "дельта плюс".

Портал kp.ru сообщал 24 июня о том, что первая смерть от нового индийского штамма "дельта плюс" была зафиксирована в Индии. Ученые выявили около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". По их словам новая мутация вызывает беспокойство. Жертвой "дельта плюс" стала женщина. О причинах ее смерти стало известно лишь после проведения ряда анализов. Отмечается, что она не была привита от коронавируса.