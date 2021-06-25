Германия ограничит поездки в Россию из-за коронавируса с 29 июня 2021

Германия с 29 июня введет ограничения на поездки в Россию и Португалию из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии в связи с распространением новых вариантов коронавируса приняли решение с 29 июня ограничить поездки в Россию и Португалию. Предположительно, ограничения будут действовать в течение двух недель, однако этот срок может быть продлен, если ситуация с COVID-19 не улучшится. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте института Роберта Коха.

«Новые регионы с вариантами вируса – регионы с особенно высоким риском заражения из-за широкого распространения определенных вариантов вируса SARS-CoV-2. Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса. Классификация Португалии как зоны распространения вариантов вируса [...] первоначально действует в течение двух недель. Продление возможно» - уточняется в сообщении учреждения.

В институте добавили, что Российская Федерация тоже «теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса».

Со вторника, 29 июня, ужесточаются также и правила въезда в ФРГ. В частности, увеличится срок карантина для въезжающих.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее посольство Франции в России объявило о приостановке приема заявок на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса. Это решение Париж принял после того, как нашу страну внесли в список стран «красной зоны» по ковиду.