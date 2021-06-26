Корабли ВМФ России 26 июня 2021 проведут учебные стрельбы недалеко от британского авианосца

Авианосец Queen Elizabeth Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения пройдут в Средиземном море всего в нескольких десятках километров от ударной группировки Великобритании

В субботу, 26 июня, корабли постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море проведут учебные ракетные стрельбы.

Учения будут проходить всего в нескольких десятках километров от участвующей в операции по борьбе с террористами ИГ* ударной группировки Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM).

Уточняется, что учения кораблей ВМФ России с пусками ракет будут проходить в районе моря южнее Кипра, эту зону на время стрельб закроют. А судя по информации NOTAM, британская авианосная группа с 1 по 30 июня тоже располагается южнее Кипра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авианосец Queen Elizabeth считается самым большим из всех кораблей, когда-либо построенных для Королевского флота.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.