Илон Маск Фото: REUTERS

Успешный американский бизнесмен и изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пошутил про захват России мемом про Наполеона.

Предприниматель-миллиардер опубликовал на своей странице в Twitter портреты французского императора и Жозефины Богарне. Наполеон Бонапарт якобы сообщает своей жене, что собирается вторгнуться в Россию, а Жозефина уточняет: «Летом?» В ответ – молчание.

«Время решает все», - многозначительно подписал эту картинку Илон Маск.

«Время решает все». Фото: Twitter@elonmusk

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев сообщил, что американского инженера пригласили в Санкт-Петербург на космическую конференцию GLEX – 2021. Мероприятие прошло в нашей Северной столице с 14 по 18 июня, Илон Маск на него не приехал, но выступил онлайн.

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Изобретатель-миллиардер обещал через месяц показать видео с результатами эксперимента (подробности).