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В мире26 июня 2021 4:59

При нападениях на деревни в Нигере погибли не менее 19 человек

Неизвестные на мотоциклах разграбили магазины и местных жителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападавшие разграбили магазины и увезли имущество местных жителей

Нападавшие разграбили магазины и увезли имущество местных жителей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами атак боевиков на деревни в Нигере стали по меньшей мере 19 человек, еще как минимум двое получили серьезные ранения, сообщает портал Actu Niger.

По данным издания, нападению подверглись не менее трех селений, расположенных в регионе Тиллабери на западе страны недалеко от границы Нигера с Мали. Вооруженные бандиты во всех случаях приезжали на мотоциклах, убивали местных жителей, а также грабили деревенские магазины и людей, а потом скрывались с добычей.

Нападения на деревни произошли в четверг, 24 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Региональные власти ведут расследование.