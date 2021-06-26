AP: Китай пригрозил остановить поставки вакцины CoronaVac на Украину

Китай пригрозил остановить поставки вакцины CoronaVac на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин пригрозил Киеву заблокировать поставку более 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac на Украину, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

По данным собеседников издания, во вторник представители Незалежной подписали документ Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, который призывает Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР, чтобы они смогли на месте изучить ситуации с правами уйгуров. Предложенный Канадой документ уже поддержали свыше 40 стран.

Как утверждают источники агентства, после этого Пекин предупредил Киев, что китайские власти остановят поставки вакцины CoronaVac в страну, и в итоге уже в четверг, 24 июня, Украина отозвала свою подпись.

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