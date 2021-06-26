Reuters: фармрегулятор США расширил список возможных последствий вакцин Pfizer и Moderna

Американский фармрегулятор расширил список возможных последствий вакцин Pfizer и Moderna Фото: REUTERS

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) дополнило список негативных последствий прививки препаратами от Pfizer и Moderna. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, регулятор предупредил о возникновении миокардита и перикардита после вакцинации этими препаратами. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказал, что пациенты с воспалением сердца, вызванным этими прививками, в большинстве случаев идут на поправку.

Напомним, что Moderna и Pfizer являются двумя из трех препаратов от коронавирусной инфекции, одобренных в Соединенных Штатах. Также в стране одобрена однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson.

Ранее бельгийский вирусолог Марк ван Ранст заявил, что решение Всемирного конгресса вакцин – 2021 признать вакцину от коронавируса американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшими было геополитически мотивированным. По его словам, по эффективности российская вакцина "Спутника V" не уступает Moderna. Как он отметил, российский препарат, а также вакцина Pfizer демонстрируют "беспрецедентный уровень эффективности - более 90%".