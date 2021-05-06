Бельгийский вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и Moderna

Бельгийский вирусолог сравнил вакцины от коронавируса "Спутник V" и Moderna Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение Всемирного конгресса вакцин – 2021 признать вакцину от коронавируса американской компании Moderna и Национального института здоровья США лучшими было геополитически мотивированным. Такое мнение высказал один из наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст.

«Я бы не придавал этой награде большого значения. Всемирный конгресс вакцин существует уже почти 20 лет и пользуется уважением, особенно по ту сторону Атлантики, но все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика», - приводит РИА Новости слова специалиста.

По его словам, по эффективности российская вакцина «Спутника V» не уступает Moderna. Как он отметил, российский препарат, а также вакцина Pfizer демонстрируют «беспрецедентный уровень эффективности - более 90%». «Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», - добавил вирусолог.

Ван Ранста уточнил, что не умаляет качества и других, менее эффективных вакцин, среди которых он назвал AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

Специалист также напомнил, что российская вакцина стала первопроходцем, однако и Штатах не хотят отставать в большой гонке вакцин. «С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых», - заявил он, назвав вручение награды Moderna «в основном экономическим решением».

Напомним, что накануне участники Всемирного конгресса вакцин признали препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим в мире. Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал выбор участников конгресса «экономико-политическим решением». Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев считает это «антироссийскими играми». По словам президента России Владимира Путина, надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять.