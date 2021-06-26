В Киеве рассказали, что еврокомиссар кидался карандашами на переговорах с Россией в 2014 году

На Украине рассказали, что еврокомиссар кидался карандашами на переговорах с Россией в 2014 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участница украинской делегации на переговорах в Брюсселе в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" при посредничестве Еврокомиссии Лана Зеркаль рассказала о странном поведении еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

- Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле, — цитирует женщину LB.ua.

Зеркаль отметила, что у нее осталась фотография, где и запечатлено странное поведение комиссара. Тем не менее, Эттингер сыграл важную роль в переговорах, и Москва с Киевом смогли достичь согласия, отметила она.

В 2019 году на Украине активно обсуждали видео под названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего", на котором запечатлено, как президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведёт во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. На записи видно, что лидер Незалежной постоянно пьет воду, невпопад кивает головой или улыбается, осматривается, периодически застывает с отсутствующим видом.