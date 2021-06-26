В США мужчина выпрыгнул из готовившегося к взлету самолета

В Лос-Анджелесе мужчина выпрыгнул из готовящегося к взлету самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Лос-Анджелес мужчина выпрыгнул из готовящегося ко взлету самолета. Об этом сообщил местный телеканал NBC.

Отмечается, что перед этим мужчина попытался проникнуть в кабину пилотов. После чего и выпрыгнул на летное поле. Злоумышленника задержали на рулежной дорожке аэропорта Лос-Анджелеса. Медики оказали ему помощь и госпитализировали.

Информации о полученных мужчиной травмах нет. Сообщается, что другие пассажиры не пострадали.

В конце 2020 года в Соединенных Штатах двое пассажиров самостоятельно открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу. Инцидент случился на борту авиалайнера компании Delta Airlines, когда самолет готовился к вылету из аэропорта Ла-Гуардиа. Нарушителям предъявили обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета, а также причинении ущерба и создании ситуации, которая подвергла опасности других людей.