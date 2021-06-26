РФ запросила у США информацию, пострадали ли россияне при обрушении дома во Флориде

Россия запросила у США информацию, пострадали ли россияне при обрушении во Флориде Фото: REUTERS

Российское посольство в Вашингтоне запросило у США информацию о том, пострадали ли россияне при обрушении здания во Флориде.

- Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Серфсайд, штата Флорида. Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших, — говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в случае необходимости россиянам будет оказана консульская помощь.

12-этажное строение обрушилось в районе 88-улицы и Коллинз Авеню в городе Серфсайд, штат Флорида, 24 июня 2021. На месте происшествия работают свыше 80 бригад пожарно-спасательной службы и сотрудники полиции. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила, число погибших при обрушении жилого дома во Флориде увеличилось до четырех, судьба 159 человек остается неизвестной.