Немецкий депутат заявил, что отключение России от SWIFT нанесет ущерб экономике Европы

Депутат ФРГ заявил, что отключение России от SWIFT нанесет ущерб экономике Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла считает, что отключение России от платежной системы SWIFT негативно скажется на экономике Европы.

- Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг, — цитирует депутата РИА Новости.

Он отметил, что в России уже создали собственную систему, а это свидетельствует о поиске новых путей. Крупалла считает, что Москве и Берлину в ходе диалога необходимо опираться на собственные интересы, и это приведет к хорошим отношениям.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил, что Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от SWIFT. По словам дипломата, вопрос о возможных партнерах в деле разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.