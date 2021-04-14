В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), наша страна будет задействовать другие возможности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, отметив, что говорить об отключении преждевременно.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», - сказал замглавы российского МИД, отвечая на вопросы РИА Новости.

По словам дипломата, вопрос о возможных партнерах в деле разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

«Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)», - призвал собеседник агентства.

Недавно Александр Панкин говорил, что «принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют», вскоре может появиться альтернатива SWIFT, сформированная на совершенно новой технологической основе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле не исключили возможности отключения России от этой платежной системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что действия США в вопросах санкций «носят необоснованный и непредсказуемый характер».

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