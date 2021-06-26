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В мире26 июня 2021 9:45

Власти Испании отменили обязательное ношение масок на улице

До этого испанцы должны были носить маски везде, кроме дома
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Испанские власти отменили обязательное ношение масок на улице

Испанские власти отменили обязательное ношение масок на улице

Фото: REUTERS

С 26 июня в Испании отменили правило обязательного ношения масок на улице, которое действовало почти год.

До этого испанцы не могли выйти из дома без маски. Ношение маски было обязательным в подъезде и лифте собственного дома, в магазине, общественном транспорте, на улице, в парке и даже во время прогулки по берегу моря. Исключением были люди с медицинскими противопоказаниями и дети до шести. Также можно было не носить маску во время занятия спортом.

Сейчас же маску обязательно носить только в закрытых помещениях и в транспорте. Также правило отменено для пассажиров судов и посетителей мероприятий на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции.

- Маски снова уступят место улыбкам. Наши улыбки вернутся на улицы, — прокомментировала отмену правила глава испанского Минздрава Каролина Дариас.

1 июня Израиль стал фактически первой страной, в которой отменили масочный режим, введенный еще год назад в качестве борьбы с пандемией коронавируса. За 31 мая в Израиле выявили 18 новых случаев инфицирования. За все время COVID-19 в Израиле подтвердили у почти 840 тысяч человек, из них 6,4 тысяч скончались.