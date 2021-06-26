Заполнение анкеты в рамках переписи населения на Госуслугах станет быстрее в два раза

Время заполнения анкеты в рамках переписи населения на Госуслугах сократится в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов сообщил, что электронный переписной лист в рамках переписи населения РФ в 2021 году на портале госуслуг можно будет заполнить в два раза быстрее.

- За прошедшее время мы упростили процедуру, сократив время заполнения анкеты с 45 до 20 минут, — рассказал Качанов.

Также анкету можно будет заполнить в несколько этапов, сохраняя черновики. Замминистра выразил надежду, что такая функция увеличит количество россиян, которые переписались онлайн. В августе имеющих аккаунт на госуслугах россиян будут уведомлять о возможности поучаствовать в переписи.

Напомним, всероссийскую перепись населения назначили на 1-31 октября текущего года. Соответствующее постановление подписало правительство России. Ранее перепись планировалось провести в августе-сентябре. Однако в "Единой России" предложили перенести дату проведения из-за пересечения с выборами в Госдуму.