Правительство выделило 25 млрд рублей на лечение больных коронавирусом в регионах РФ

Российским регионам выделили 25 млрд рублей на лечение больных от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией в регионах страны. Средства поступят в течение 30 дней.

- На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней. Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что скорость распространения коронавирусной инфекции на территории России и во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций. Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в РФ остается непростой, поэтому в настоящее время особенно важно поддержать систему здравоохранения.