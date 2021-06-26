Первые дозы "Спутника Лайт" поступили в гражданский оборот

В гражданский оборот поступили первые дозы "Спутника Лайт" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первый дозы однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. До конца июня поступит еще около 2,5 миллиона доз.

- Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот, — рассказал Мурашко.

Министр добавил, что препарат будет использоваться в основном для ревакцинации переболевших или уже ранее привитых.

Ранее Министерство здравоохранения России рекомендовало использовать отечественные препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт" для вакцинации больных диабетом. В ведомстве уточнили, что в условиях роста заболеваемости необходимо ревакцинироваться раз в шесть месяцев. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует стопроцентную защиту от инфекции, уточнил Минздрав.