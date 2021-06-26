Джулиан Ассанж планирует пожениться в тюрьме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис сообщила, что пара планирует пожениться в тюрьме.

- Мы рассматриваем вариант заключить брак в тюрьме, ведь мы обручены с 2016 года, — цитирует Моррис агентство dpa.

Женщина отметила, что если у них получится пожениться в тюрьме, то они отметят свадьбу в окружении семьи и друзей после освобождения Ассанжа.

- Мы обсудили это с службой священников тюрьмы Белмарш, они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать, — рассказала Моррис, отметив, что поэтому не может назвать конкретную дату свадьбы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что разделяет опасение бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена за жизнь основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как разработчик антивирусной компании McAfee Джон Макафи накануне был найден мертвым в тюремной камере Барселоны. Захарова отметила, что ранее на Ассанжа оказывали воздействие, в том числе "подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят".