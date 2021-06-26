Американский ракетный эсминец идет на учения в Черное море

Ракетный эсминец США идет на учения в Черное море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, где пройдут международные военные учения Sea Breeze - 2021. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Шестого флота Военно-морских сил США.

- Американский ракетный эсминец USS Ross отправился <...> в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира, — гласит текст сообщения.

Американское посольство на Украине сообщало, что в учениях примут участие 32 страны, среди которых Соединенные Штаты Америки. В маневрах будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

Напомним, член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает, что предстоящие учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются частью курса на дальнейшую милитаризацию Украины. Цеков отметил, что Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно. По его словам, эти учения направлены против России и Черноморского флота.