Правительство РФ выделило средства на ежемесячные выплаты беременным и на пособия для детей

Российское правительство выделило средства на ежемесячные выплаты беременным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское правительство одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в медучреждении в ранние сроки.

- Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении кабинета министров.

Помимо этого, Министерству труда и социальной защиты России было поручено организовать и провести информационно-разъяснительную работу с россиянами о возможности выплат после постановки на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и на детей от 8 до 17 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией в регионах страны. Средства поступят в течение 30 дней. Ответственным за доведение средств был назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).