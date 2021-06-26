В ВОЗ заявили, что вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем антител Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем антител.

Как пояснила Вуйнович в интервью ТАСС, наличие антител не несет никакого вреда при вакцинации. По ее словам, стандартные тесты на COVID-19 не определяют точный уровень антител. Вуйнович отметила, что для этого нужны высокообразованные специалисты, которые проведут научные исследования.

Представитель ВОЗ добавила, что организация по-прежнему рекомендует не делать тесты на антитела, поскольку они «не скажут многого, а только успокоят».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп населения будет введена еще в восьми регионах России. Сейчас обязательная вакцинация для людей из групп риска и представителей отдельных профессий уже введена в десяти регионах.

Сайт kp.ru объяснял, чем отличаются друг от друга российские вакцины от коронавируса – «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».