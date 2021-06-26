Бизнесмен Бурлаков из списка Forbes умер не в Монако, а в подмосковной клинике

В МВД сообщили, что бизнесмен Бурлаков умер в подмосковной клинике Фото: кадр из видео

Российский бизнесмен Олег Бурлаков, входивший в список Forbes, умер в одной из клиник Московской области «Лапино», рассказал kp.ru источник. Тело приехала забирать его сестра, однако в больнице разгорелся скандал из-за разногласий родных: сестра намерена похоронить брата в Санкт-Петербурге, так как Бурлаков родом оттуда.

Напомним, предприниматель скончался от коронавируса 21 июня 2021. KP.ru сообщал, что Бурлаков умер в подмосковной клинике, вопреки сообщениям нескольких СМИ о том, что бизнесмен скончался в Монако.

Источник KP.ru также уточнил, что 23 июня между родственниками миллионера возник спор о том, где должен быть похоронен Олег Бурлаков. Сотрудники клиники отказались передавать тело и свидетельство о смерти миллионера его сестре - Вере Козаковой.

Адвокаты семьи также заявили, что в госпитале у Бурлакова украли паспорт. Но позже документы бизнесмена нашли и заявление отозвали.

Напомним, Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes, а его состояние оценивали в 650 миллионов долларов. Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире – Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро.